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        31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda Antalya'nın yemek kültürü değerlendirildi

        Antalya'da düzenlenen 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda (Food Product), Antalya'nın yemek kültürü değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 16:28 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:36
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        31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda Antalya'nın yemek kültürü değerlendirildi
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        Antalya'da düzenlenen 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda (Food Product), Antalya'nın yemek kültürü değerlendirildi.

        Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar, 300 firma ve bin markanın katılımıyla devam ediyor. Ulusal ve uluslararası sektör paydaşlarını bir araya getiren fuar kapsamında Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) koordinesinde "Gazeteci Gözüyle Antalya'nın Yemek Kültürü" paneli düzenlendi.

        Moderatörlüğünü AGC Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Teke'nin yaptığı panelde Tarihçi-Yazar Boran Eser Kavaz, Anadolu Ajansı Kıdemli Muhabiri Hatice Özdemir Tosun ve Antalya Ticaret Borsası Basın Danışmanı Vahide Yanık, Antalya'nın gastronomi turizmindeki konumunu değerlendirdi.

        Kavaz, Antalya'nın tarihi açısından çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve bu bölgeden geçen her topluluğun kendisinden bir yemek kültürünü bıraktığını söyledi.

        Kentin zengin yemek çeşitliliğine sahip olduğunu anlatan Kavaz, lezzetlerin özgün halleriyle gelecek nesillere aktarılması gerektiğini kaydetti.

        Moderatör Teke de Antalya'nın yemek kültüründe Girit göçmenlerinin sebze ağırlıklı lezzetleri ile Yörük mutfağının çeşitliliğinin görüldüğünü belirtti.

        Borsa Basın Danışmanı Yanık da gastronomide coğrafi işaretin önemine değindi. Antalya'da son yıllarda coğrafi işaretli ürün sayısının artmaya başladığını aktaran Yanık, kentte coğrafi işaret alabilecek daha çok ürünün bulunduğunu anlattı.

        AA muhabiri Tosun da Antalya'nın lezzetlerini gazeteci gözüyle değerlendirerek, gastronominin Antalya turizminde önemli rol oynamaya başladığını ifade etti.

        Antalya turizminde sahil, spor, kongre, tarih, kültürün yanı sıra gastronominin de etkili olmaya başladığını anlatan Tosun, alternatif turizm açısından bu tür çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

        Panelin ardından katılımcılara plaket verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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