Antalya'da günübirlik konaklama yerleri denetlendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, mevcut asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla il genelinde faaliyet gösteren konaklama yerlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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