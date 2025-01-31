Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 15:04 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        ABONE OL

        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

        Son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, 61 bin 387 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 16 bin 518 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor | CANLI
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor | CANLI
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı İstinaf'a başvurdu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı İstinaf'a başvurdu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        Çocuklarına dehşeti yaşatmıştı! Tahliyesi olmuştu! Nihayet!
        Çocuklarına dehşeti yaşatmıştı! Tahliyesi olmuştu! Nihayet!
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!

        Benzer Haberler

        Antalya'da günübirlik konaklama yerleri denetlendi
        Antalya'da günübirlik konaklama yerleri denetlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da (2)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da (2)
        Antalya'da kendilerini "polis" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı...
        Antalya'da kendilerini "polis" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı...
        Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Antalya'da trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışma başlatıldı
        Antalya'da trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışma başlatıldı
        Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün Antalya'da konuştu:
        Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün Antalya'da konuştu: