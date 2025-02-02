Antalya'da çardaklardan temizlenen Kumköy Sahili tatilcileri ağırlıyor

Kumköy Sahili, yalnızca günübirlik tatilcilerin değil karavan turizmi yapanların da rotası haline geldi. Sahilin doğal yapısının korunarak temizlenmesi, karavan sahipleri için ideal tatil noktası oluşturdu. Birçok tatilci, deniz kenarında konumlanan karavanlarında konaklayarak doğayla iç içe tatil yaptı.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü sahilde ziyaretçiler, güneşin, denizin ve kumsalın tadını çıkardı. Çocuklar, Akdeniz'in ince kumlarında oynarken aileler piknik yaptı.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların yuvalama alanlarından olan Kumköy Sahili, hafta sonu tatilcileri ve doğaseverleri ağırlıyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaz aylarında tatil için kurulan çardakların yıkılmasının ardından temizlenen Kumköy Sahili tatilcilere ev sahipliği yapıyor.

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