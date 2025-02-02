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        Antalya'da çardaklardan temizlenen Kumköy Sahili tatilcileri ağırlıyor

        Antalya'nın Aksu ilçesinde yaz aylarında tatil için kurulan çardakların yıkılmasının ardından temizlenen Kumköy Sahili tatilcilere ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 12:10 Güncelleme: 02.02.2025 - 12:20
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        Antalya'da çardaklardan temizlenen Kumköy Sahili tatilcileri ağırlıyor
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde yaz aylarında tatil için kurulan çardakların yıkılmasının ardından temizlenen Kumköy Sahili tatilcilere ev sahipliği yapıyor.

        Nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların yuvalama alanlarından olan Kumköy Sahili, hafta sonu tatilcileri ve doğaseverleri ağırlıyor.

        Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü sahilde ziyaretçiler, güneşin, denizin ve kumsalın tadını çıkardı. Çocuklar, Akdeniz'in ince kumlarında oynarken aileler piknik yaptı.

        Kumköy Sahili, yalnızca günübirlik tatilcilerin değil karavan turizmi yapanların da rotası haline geldi. Sahilin doğal yapısının korunarak temizlenmesi, karavan sahipleri için ideal tatil noktası oluşturdu. Birçok tatilci, deniz kenarında konumlanan karavanlarında konaklayarak doğayla iç içe tatil yaptı.

        Kumköy Sahili'ndeki hareketlilik, AA ekibince dronla görüntülendi.

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