Roketsan balistik füze konusunda iddialı konuma gelmek istiyor

SİNAN ÖZMÜŞ - Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, 2024 yılı hedeflerinde dolar bazında yüzde 30'un üzerinde bir büyümeyi yakaladıklarını belirterek, "Ülkemizin balistik füze anlamında dünyanın geri kalanından daha önde olacağı bir dönemi inşallah hep beraber yaşayacağız." dedi.

Genel Müdür İkinci, Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İkinci, 2024'ün Türk savunma sanayi ihracatında çok başarılı bir yıl olduğunu belirterek, 7 milyar doların üzerinde bir ihale başarısının altına imza atıldığını söyledi.

Roketsan'ın da bu başarıdaki en önemli aktörlerden biri olduğunu ifade eden İkinci, şöyle konuştu:

"Roketsan'ın ürünleri, özellikle bizim sahadaki ürünlerimizin başarısıyla orantılı olarak ihracat potansiyeli hızla yükselen ürünler... Dünyanın birçok ülkesine şu anda Roketsan ürünleri ihraç ediyoruz. 2024 yılı, Roketsan için çok başarılı bir yıldı. Hem hedeflerinin çok üzerinde bir büyüme potansiyeline ulaştı hem de ihracatını da ciddi oranda arttırdı. Büyüme hedefimizin dolar bazında yüzde 30 üzerinde bir büyümeyi yakalamış olduk. Bu da Roketsan'ı dünyanın en büyük savunma kuruluşları arasında hızla ilk 100'e, ilk 50'ye doğru yaklaştırdı. Hedefimiz ilk 50 savunma kuruluşları arasına en kısa zaman içerisinde girmek."

- Asya Pasifik bölgesi pazarı büyüyor

İkinci, Türkiye'nin savunma sanayinin ihracatının diğer ülkelerle orantılandığında çok hızlı artış trendinde olduğunu dile getirerek, "Bizim istediğimiz noktanın daha uzağında. Elimizden geleni yapıp o aradaki farkı kapatmaya çalışıyoruz." dedi.

Yurt dışı pazarları konusunda bilgi veren İkinci, "Asya Pasifik şu anda bizim en hızlı büyüyen pazarlarımızdan bir tanesi. Çok yakın zamanda da çok büyük sözleşmelerin müjdesini vereceğiz." ifadelerini kullandı.