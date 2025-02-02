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        Roketsan balistik füze konusunda iddialı konuma gelmek istiyor

        SİNAN ÖZMÜŞ - Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, 2024 yılı hedeflerinde dolar bazında yüzde 30'un üzerinde bir büyümeyi yakaladıklarını belirterek, "Ülkemizin balistik füze anlamında dünyanın geri kalanından daha önde olacağı bir dönemi inşallah hep beraber yaşayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 12:20 Güncelleme: 02.02.2025 - 12:29
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        Roketsan balistik füze konusunda iddialı konuma gelmek istiyor
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        SİNAN ÖZMÜŞ - Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, 2024 yılı hedeflerinde dolar bazında yüzde 30'un üzerinde bir büyümeyi yakaladıklarını belirterek, "Ülkemizin balistik füze anlamında dünyanın geri kalanından daha önde olacağı bir dönemi inşallah hep beraber yaşayacağız." dedi.

        Genel Müdür İkinci, Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        İkinci, 2024'ün Türk savunma sanayi ihracatında çok başarılı bir yıl olduğunu belirterek, 7 milyar doların üzerinde bir ihale başarısının altına imza atıldığını söyledi.

        Roketsan'ın da bu başarıdaki en önemli aktörlerden biri olduğunu ifade eden İkinci, şöyle konuştu:

        "Roketsan'ın ürünleri, özellikle bizim sahadaki ürünlerimizin başarısıyla orantılı olarak ihracat potansiyeli hızla yükselen ürünler... Dünyanın birçok ülkesine şu anda Roketsan ürünleri ihraç ediyoruz. 2024 yılı, Roketsan için çok başarılı bir yıldı. Hem hedeflerinin çok üzerinde bir büyüme potansiyeline ulaştı hem de ihracatını da ciddi oranda arttırdı. Büyüme hedefimizin dolar bazında yüzde 30 üzerinde bir büyümeyi yakalamış olduk. Bu da Roketsan'ı dünyanın en büyük savunma kuruluşları arasında hızla ilk 100'e, ilk 50'ye doğru yaklaştırdı. Hedefimiz ilk 50 savunma kuruluşları arasına en kısa zaman içerisinde girmek."

        - Asya Pasifik bölgesi pazarı büyüyor

        İkinci, Türkiye'nin savunma sanayinin ihracatının diğer ülkelerle orantılandığında çok hızlı artış trendinde olduğunu dile getirerek, "Bizim istediğimiz noktanın daha uzağında. Elimizden geleni yapıp o aradaki farkı kapatmaya çalışıyoruz." dedi.

        Yurt dışı pazarları konusunda bilgi veren İkinci, "Asya Pasifik şu anda bizim en hızlı büyüyen pazarlarımızdan bir tanesi. Çok yakın zamanda da çok büyük sözleşmelerin müjdesini vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Asya Pasifik bölgesinde çok ciddi ortak üretim projeleri ve çok ciddi ihracat projelerinin masada olduğunu vurgulayan İkinci, "Yakın komşularımız olan Ortadoğu ülkelerinde çok ciddi bir potansiyel artışı olduğunu gözlemliyoruz. Bununla beraber sevindirici olan, NATO ve NATO'ya üye ülkelerin potansiyel iş birliktelikleri de çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Avrupa ve NATO da bizim için şu anda en önemli pazarlardan bir tanesi. Asya Pasifik, Ortadoğu, Afrika, NATO, bu düzlemde baktığımızda, önümüzdeki yıllarda çok hızlı büyüyen bir Türk savunma sanayi ihracatından bahsedeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        - Çelik Kubbe yapay zekayla desteklenecek

        Çelik Kubbe projesi hakkında bilgi veren İkinci, projede TÜBİTAK, ASELSAN ve MKE ile birlikte çalıştıklarını belirtti.

        İkinci, Çelik Kubbe'nin bütün savunma sanayi eko sisteminin ürünlerinin bir araya getirildiği, entegre bir hava savunma sistemi olduğunu, Roketsan'ın da vurucu gücünü oluşturduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Füzeleri ve silah sistemlerini yapıyoruz. En alt seviyede SUNGUR'dan başlayan, onun üzerine SİPER ailesi ile 0 kilometreden 150 kilometreye kadar alanı kapsayan bir hava savunma sistemini hayata geçiriyoruz. Çelik Kubbe aslında bütün bunların hepsinin katmanlı olarak bir arada çalışacağı, yapay zeka ve makine öğrenmesi ile beraber desteklenmiş entegre bir hava savunma sistemi olacak. Bunun da en kısa zamanda hayata geçirilip sahaya indirilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz."

        - Kara Atmaca'nın menzili artıyor

        Balistik füze konusundaki bütün çalışmaları Roketsan'ın yaptığını anımsatan İkinci, uzun menzilli seyir füzeleri anlamında da çok ciddi çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        İkinci, en son yaptıkları seyir füzesi "Kara Atmaca"nın menzilinin çok hızlı bir şekilde arttığını vurgulayarak, "TAYFUN zaten seri üretimde bir proje. Hem üretimler hem de menzil uzatma ile ilgili çalışmalarımız var gücümüzle devam ediyor. Ülkemizin balistik füze anlamında dünyanın geri kalanından daha önde olacağı bir dönemi inşallah hep beraber yaşayacağız." diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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