Antalya'nın Kaş ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu
Antalya'nın Kaş ilçesinde dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Ağullu Mahallesi'nde aniden bastıran dolu nedeniyle yol kenarları, bahçeler ve tarlalar beyaza büründü.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yerini sağanağa bıraktı.
Sağanak nedeniyle birçok yerde su birikintileri oluştu.
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