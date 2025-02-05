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        Antalya'nın Kaş ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu

        Antalya'nın Kaş ilçesinde dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:31 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:31
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Ağullu Mahallesi'nde aniden bastıran dolu nedeniyle yol kenarları, bahçeler ve tarlalar beyaza büründü.

        Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

        Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yerini sağanağa bıraktı.

        Sağanak nedeniyle birçok yerde su birikintileri oluştu.

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