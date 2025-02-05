Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Solwie Energy Fatih Karagümrük ile yarın evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Solwie Energy Fatih Karagümrük ile yarın evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilliler, teknik direktör Sami Uğurlu, yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
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