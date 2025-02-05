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        Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

        Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Solwie Energy Fatih Karagümrük ile yarın evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 17:43 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:43
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        Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL

        Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Solwie Energy Fatih Karagümrük ile yarın evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Turuncu-yeşilliler, teknik direktör Sami Uğurlu, yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

        Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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