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        GÜNCELLEME 2- Antalya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 19:11 Güncelleme: 05.02.2025 - 19:14
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        GÜNCELLEME 2- Antalya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

        Antalya'dan Adıyaman'a gitmek üzere yola çıkan N.D. idaresindeki, Adıyaman Anka Turizm firmasına ait 77 DK 056 plakalı yolcu otobüsü, Zeytinada Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        Kazada, otobüs şoförü N.D. ile 2 görevli ve 30 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralanan 8'i çocuk 33 kişi, Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralı yolculardan S.Ç. (74), Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yılmaz Güler, yaptığı açıklamada, hastanelerine getirilen 14 yaralıdan S.Ç'nin hayatını kaybettiğini, durumu ağır 3 kişinin tedavisinin ise yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü bildirdi.

        Yaralılardan 5'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktaran Güler, 5 yaralının da hayati tehlikesi bulunmadığı için servislerde takip edildiğini belirtti.

        Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Güler, sağlık çalışanlarının yaralılara gerekli tüm müdahaleleri yaptığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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