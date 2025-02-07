Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 15:36 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        ABONE OL

        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

        Son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, 58 bin 125 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 15 bin 49 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"

        Benzer Haberler

        Antalya'da günübirlik kiralanan yerler denetlendi
        Antalya'da günübirlik kiralanan yerler denetlendi
        TÜBİTAK 32. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya'da gerçekleşecek
        TÜBİTAK 32. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya'da gerçekleşecek
        Kanser hastalıklarının yüzde 10 ila 20'si kalıtsal nedene bağlı
        Kanser hastalıklarının yüzde 10 ila 20'si kalıtsal nedene bağlı
        Alanya'da kumar oynayan 10 kişiye 92 bin 470 lira ceza kesildi
        Alanya'da kumar oynayan 10 kişiye 92 bin 470 lira ceza kesildi
        Türkiye'den Sevgililer Günü için 75 milyon dal çiçek ihracatı
        Türkiye'den Sevgililer Günü için 75 milyon dal çiçek ihracatı
        Antalyaspor'un "kısa vadede" hedefi alttaki 4'lüyle arayı açmak
        Antalyaspor'un "kısa vadede" hedefi alttaki 4'lüyle arayı açmak