Antalya'da günübirlik kiralanan yerler denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik 49 ekip ve 114 personelin katılımıyla eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

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