TÜBİTAK 32. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya'da yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, bilim olimpiyatlarıyla gençlerin bilimsel gelişimine katkı sağlayarak, bilim ve teknoloji dünyasına adım atmalarına imkan tanıdıklarını söyledi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından "32. Bilim Olimpiyatları"nın ödül töreni, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda, 2024 yılında ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında dereceye giren öğrencilere madalya ve plaketleri takdim edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, törende, bilim olimpiyatların önemine dikkati çekti.

Antalya'da ulusal bilim olimpiyatlarında madalya kazanan 225 öğrencinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel olimpiyatlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden 54 gençle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Gönüllü, şöyle konuştu:

"Bilim olimpiyatlarımızla gençlerimizin bilimsel gelişimine katkı sağlıyor, bilim ve teknoloji dünyasına adım atmalarına imkan tanıyoruz. 2024 yılında uluslararası arenada 17 altın, 31 gümüş 25 bronz madalya kazandık. Gururla ifade etmek isterim ki 1978 yılından beri katıldığımız uluslararası olimpiyatlarda elde ettiğimiz altın madalya sayısında rekor kırdık. Uluslararası platformlarda elde ettiğimiz bu başarının artarak devam edeceğine inancımız tamdır."

Gönüllü, gençlere bilim olimpiyatları yolculuğunda rehberlik edecek öğretmenlere bu yıl yenilikçi eğitim modeli geliştirdiklerini, bu çerçevede 172 öğretmene de eğitim verdiklerini belirtti.

Geçen yıldan itibaren bilim olimpiyatlarına coğrafya dalını da eklediklerini hatırlatan Gönüllü, uluslararası coğrafya olimpiyatlarında Türkiye'nin temsil edilme imkanını genişlettiklerini ve bugün bu alandaki ilk ödülleri verdiklerini kaydetti.

Gönüllü, astronomi, astrofizik, bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya, matematik ve coğrafya dallarında çalışmak isteyen gençleri, 17 Mayıs'ta Türkiye'de ve KKTC yapılacak birinci aşama sınavına beklediklerini sözlerine ekledi.

- "Buraya katılmak çok çok önemli"