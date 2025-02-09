Antalya'da 19. Folklorik Deve Gösterileri Festivali düzenlendi

Antalya'nın Demre ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen Folklorik Deve Gösterileri Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Mavi Akdeniz Yeşil Demre Deveciler Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Köşkerler Güreş Sahası'nda yapıldı.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, etkinlikte yaptığı konuşmada, geleneklere sahip çıkmak, kültürel mirası yaşatmak ve ilçeyi deve güreşleri geleneğinde önemli noktaya getirmek amacıyla önemli bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Folklorik Deve Gösterileri Festivali'ne Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Antalya'dan 63 deve katıldı. Gün boyu süren etkinlikte dereceye giren deve sahiplerine ödülleri verildi.

Bu yılın güreş ağası ise Necati Palaz oldu.

Etkinliğe Demre Kaymakamı Emin Bağlı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ile vatandaş katıldı.