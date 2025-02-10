Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kamyonetin çarptığı 1,5 yaşındaki bebek öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, kamyonetin çarptığı 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 14:20 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kamyonetin çarptığı 1,5 yaşındaki bebek öldü
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, kamyonetin çarptığı 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

        O.İ'nin kullandığı 07 BEL 272 plakalı kamyonet, Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi'nde aniden yola çıkan Enes Eray Kartal'a çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'daki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Elon Musk AP ve NYT'yi hedef aldı
        Elon Musk AP ve NYT'yi hedef aldı
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        81 ile genelge! Tekrar sokağa bırakılan köpek başına 71 bin lira ceza
        81 ile genelge! Tekrar sokağa bırakılan köpek başına 71 bin lira ceza
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        "Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi" Antalya'da başladı
        "Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi" Antalya'da başladı
        Motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören
        Motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören
        Antalya'da trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenl...
        Antalya'da trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenl...
        Antalya'da Türk Müziğinin usta isimleri anıldı
        Antalya'da Türk Müziğinin usta isimleri anıldı
        Manavgat ve Kemer'de yangın söndürme tatbikatı düzenlendi
        Manavgat ve Kemer'de yangın söndürme tatbikatı düzenlendi
        Taurus Kış Golf Turnuvası sona erdi
        Taurus Kış Golf Turnuvası sona erdi