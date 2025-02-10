Alanyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ligin 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ligin 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde antrenman yaptı.
Fenerbahçe maçında ilk 11'de forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaptığı idman, diğer futbolcuların ısınma ve pas çalışmasıyla tamamlandı.
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