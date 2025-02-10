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        Alanyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ligin 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 17:47 Güncelleme: 10.02.2025 - 17:47
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        Alanyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ligin 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde antrenman yaptı.

        Fenerbahçe maçında ilk 11'de forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaptığı idman, diğer futbolcuların ısınma ve pas çalışmasıyla tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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