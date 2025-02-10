Alanyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ligin 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde antrenman yaptı.

Fenerbahçe maçında ilk 11'de forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaptığı idman, diğer futbolcuların ısınma ve pas çalışmasıyla tamamlandı.