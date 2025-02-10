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        Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da devam ediyor

        12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 21:29 Güncelleme: 10.02.2025 - 21:29
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        Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da devam ediyor
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        12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da devam ediyor.

        Antalya Spor Salonu'nda para tekvando ve para poomsae yarışmalarıyla başlayan yıldızlar kategorisinde devam eden organizasyona, 60 ülkeden 3 bin sporcu katılıyor.

        Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, düzenlediği basın toplantısında, iki gün önce açılışını yaptıkları organizasyona yoğun katılım olduğunu belirtti.

        Antalya'da çok önemli bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Tanrıkulu, "Açılışımızı 2 gün önce para tekvando ile yaptık. Çok güzel maçlar oldu, çok duygusal anlar yaşandı. Özel sporcularımızın performansı bizlere ilham verdi. Dün kadın yıldız sporcularımız yarıştı, bugün ise yıldız erkeklerle maçlar devam ediyor. Antalya’da tam anlamıyla bir tekvando şöleni yaşanıyor." dedi.

        Tanrıkulu, turnuvanın önceki yıllarda G1 kategorisinde yapıldığını ve bu yıl organizasyonun G2 kategorisine yükseldiğini hatırlatarak, 2028 Los Angeles Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na puan kazandıran önemli bir organizasyon olma özelliği taşıdığını dile getirdi.

        Türkiye'nin bu tür organizasyonlarla dünya tekvandosunda güçlü bir konumda oladuğunu vurgulayan Tanrıkulu, "Bu gücümüzü kendi ülkemizde böyle büyük bir organizasyonla taçlandırmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası veya Dünya Şampiyonası ayarında bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. 2025 yılında yapılacak olan Para Dünya Şampiyonası ile 21 Yaş Altı Ümitler Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'ye getirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bu yüzden bu organizasyon bizim için çok çok önemli.  Bu organizasyonu en iyi şekilde yaparak dünya şampiyonalarını da en iyi şekilde yapabileceğimizi Dünya Tekvando Federasyonuna göstermek istiyoruz. Bu süreçte bize destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

        Dünya Tekvando Federasyonu Teknik Delegesi Inseon Kim de Türkiye'nin Antalya'da önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, Türkiye Tekvando Federasyonu ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Turnuvada 11-12 Şubat'ta büyükler, 13-14 Şubat'ta ise gençler kategorilerinde sporcular tatamiye çıkacak. Organizasyonun son iki günü 15-16 Şubat'ta tekvando poomsae heyecanı yaşanacak. G-2 kategorisinde (20 puanlık) gerçekleştirilecek müsabakalarda sporcular, tekvando ve para tekvandoda Los Angeles 2028 yolunda olimpik puanları hanelerine yazdırabilecek.

        Para poomsae ve tekvando poomsaede ise sporcular, dünya sıralaması puanları elde edebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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