Antalya'da "Medya'nın Çevre Eğitimindeki Rolü Paneli" düzenlendi
Antalya'da düzenlenen Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi kapsamında, "Medya'nın Çevre Eğitimindeki Rolü Paneli" gerçekleştirildi.
Antalya'da düzenlenen Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi kapsamında, "Medya'nın Çevre Eğitimindeki Rolü Paneli" gerçekleştirildi.
Kemer ilçesindeki bir otelde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen kongre, devam ediyor.
Kongre kapsamında medyanın çevre eğitimindeki rolünün konuşulduğu panelin moderatörlüğünü TÜRÇEV Genel Müdürü Almıla Kından Cebbari üstlendi.
Anadolu Ajansı
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