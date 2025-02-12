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        Antalya'da "Medya'nın Çevre Eğitimindeki Rolü Paneli" düzenlendi

        Antalya'da düzenlenen Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi kapsamında, "Medya'nın Çevre Eğitimindeki Rolü Paneli" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 09:55 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:55
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        Antalya'da "Medya'nın Çevre Eğitimindeki Rolü Paneli" düzenlendi
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        Antalya'da düzenlenen Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi kapsamında, "Medya'nın Çevre Eğitimindeki Rolü Paneli" gerçekleştirildi.

        Kemer ilçesindeki bir otelde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen kongre, devam ediyor.

        Kongre kapsamında medyanın çevre eğitimindeki rolünün konuşulduğu panelin moderatörlüğünü TÜRÇEV Genel Müdürü Almıla Kından Cebbari üstlendi.

        Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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