Antalya'da eşini silahla öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü ileri sürülen sanığın ağırlaştırılmış müebbet, kaçmasına yardım eden kişinin ise 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Savaş T. (48) ve tutuksuz yargılanan sanık F.İ. katıldı. Sanık ve maktulün kızı İ.T. (15), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

Müştekiler ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Savaş T, son bir yıldır eşinin psikolojik sorunları olduğunu, hatta ilaçlar kullandığını öne sürdü.

Eşinin boşanmak istemesi üzerine 2-3 ay babasının evinde kaldığını ifade eden sanık, "Boşanmak üzereyken yeniden barıştık. Eşimi hala seviyorum. Karşınızdayım ama ben yaşamıyorum. Eşime daha önce şiddet uygulamadım." dedi.

Tutuksuz sanık F.İ'nin eşiyle barışmasına yardımcı olmak için uğraştığını belirten Savaş T, savunmasına şöyle devam etti:

"F.İ. eşimle görüştü ve bizi barıştırabileceğini söyledi. 'Yanına ne zaman gidebiliriz' diye sordum. F.İ. kavun ve karpuz satıyordu. Bu yüzden sabaha karşı gidebileceğimizi söyledi. Saat 04.00 gibi eve gittik. Eşim kapıyı açınca 'Niye geldin' dedi. 'Adamsan beni vur ölümden korkmuyorum.' dedi. Ben de merdivene doğru ateş ettim. O sırada F.İ. beni tutmaya çalıştı. Eşim bana küfürler ediyordu. Vurunca yere yığıldı."

- "O an kendimizde değildik"

Tutuksuz sanık F.İ. de olay yerine barışmaya gittiklerini savundu.

Maktulün sanık Savaş T'ye küfür ve hakaretler ettiğini iddia eden F.İ, "Bizden korktu sanırım, silaha davrandı. Savaş ağabeyim elinden aldı. Savaş ağabeyimi çekmeye çalıştım. Maktul, 'Savaş dur' dedi. Sonra sanık ateş etti. Yaralının başında kalmayı düşündük ama kalmadık. O an kendimizde değildik. Savaş'ın telefonu yanında değildi. Benimde faturadan dolayı hattım kapalıydı. O yüzden ambulansı arayamadım." diye konuştu.