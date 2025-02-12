Antalya Şehir Hastanesi'nde ebe polikliniği açıldı

Antalya Şehir Hastanesi'nde, gebelerin bütün süreçlerinin sağlıklı takip edilebilmesi için ebe polikliniği hizmet vermeye başladı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Saniye Mervegül Kara, AA muhabirine, anne adaylarının gebelik sürecinde çok fazla fizyolojik değişiklikler yaşadığını söyledi.

Gebelerin akıllarında birçok soru olduğunu belirten Kara, "Polikliniğimiz sayesinde gebelerimize ayırdığımız süre artacak. Onlarla daha fazla ilgilenebileceğiz ve akıllarındaki tüm soruları cevaplayacağız." dedi.

Gebelere ilk başvurularından itibaren normal doğum süreçleriyle ilgili bilgi verdiklerini anlatan Kara, anne adaylarına normal doğuma nasıl hazırlanacakları, beslenme ve spor etkinlikleri gibi konularda destek olacaklarını kaydetti.

Kara, poliklinikte 20 kişilik ekiple çalıştıklarını dile getirdi.

Ebe Rojda Geyik ise poliklinikte anne adaylarına gebelik, doğum süreçleri ve acil durumlar hakkında detaylı bilgi verdiklerini söyledi.

Gebelere doğum eyleminin nasıl başladığı, emzirme ve riskli durumlarda nelere dikkat etmeleri gerektiğini de anlattıklarını aktaran Geyik, "Gebelerimizin konforu planlanarak dizayn edilmiş odalarımız mevcut. Bunun dışında annenin korkusu ve endişesi varsa burada onların üstesinden nasıl gelebileceği yönünde eğitimler veriyoruz. Gebelerimizin doğumları başladığında en azından aşina oldukları yüzlerle karşılaşıyorlar. Böylece güven bağı kurulmuş oluyor." diye konuştu.

Ebe Merve Akkaş da gebelik öncesi dönemden itibaren anne adaylarına bütün aşamalarında birebir danışmanlık ve rehberlik yaptıklarını vurgulayarak, "Aile hekimliğimizle eş zamanlı çalışıyoruz. Hekimlerimiz gebeleri ebe polikliniğine yönlendiriyor ve burada gebelerimizi karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.