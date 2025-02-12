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        Alanya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 17:53 Güncelleme: 12.02.2025 - 17:53
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        Alanya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        C.Y. idaresindeki 07 BUL 898 plakalı motosiklet, Oba Mahallesi Hayri Doğan Caddesi"nde, Y.C. yönetimindeki 07 BAK 016 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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