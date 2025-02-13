10. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı Antalya'da başladı

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği tarafından Antalya'da düzenlenen 10. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı başladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin balıkçılık sektöründe son 10 yılda kamu ve özel sektör işbirliğiyle önemli başarılara imza attığını söyledi.

Dünyadaki su ürünleri üretiminin 2022'de 185,6 milyon ton olduğunu ve bunun 91,2 milyon tonunun avcılık, 94,4 milyon tonunun ise yetiştiricilik yoluyla elde edildiğini belirten Gizligider, ilk defa yetiştiricilik üretiminin avcılık üretimini geçtiğini kaydetti.

Türkiye'de ise yetiştiricilik üretimin avcılık üretimini 2020'de geçtiğine dikkkati çeken Gizligider, yetiştiricilikte istikrarlı büyüme sayesinde 2023'te üretimin 1 milyon tona ulaştığını bildirdi.

Bu üretimin 556 bin tonunun yetiştiricilik yoluyla elde edildiğini vurgulayan Gizligider, söz konusu miktarın toplam üretimin yaklaşık yüzde 55'ini oluşturduğunu ifade etti.

Gizligider, Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada çok iyi bir noktaya geldiğini ancak bunu yeterli görmediklerini dile getirdi.

2025'i atılım yılı ilan ettiklerini anlatan Gizligider, sektörün daha ileriye gitmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Su ürünleri yetiştiriciliğine verilen desteklere de değinen Gizligider, "2024 yılı su ürünleri yetiştiriciliği desteklemesi ödemesi, inşallah bu cuma değil, önümüzdeki cuma 110 milyon lira hesabınızda olacak. Hayırlı olsun." dedi.

- "Geçen yıl 2 milyar dolarlık ihracat yapıldı"

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz ise su ürünlerinin Türkiye'de en çok gelişen sektörler arasında yer aldığına söyledi.

Geçen yıl 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydeden Türkyılmaz, "Hedefimizi daha da büyüt. Orta vadeli program kapsamında 2028 yılında 750 bin ton üretim ve 3 milyar dolar ihracat hedefledik." diye konuştu.