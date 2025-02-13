Akdeniz Belediyeler Birliği "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi düzenledi

Akdeniz Belediyeler Birliği, üye belediyelerin personelini bilinçlendirmek amacıyla "İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu eğitim programı düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üye belediyelerin ilgili daire başkanlıkları ve personelinin katılımıyla yapılan eğitim programı, ASAT Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İşeri,​​​​​​​ eğitimin açılışındaki konuşmasında, iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca çalışanları değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren önemli bir konu olduğunu belirtti.

İşeri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yerel yönetimlerin sorumluluklarına dikkat çekerek, "Belediyelerimiz, altyapı projeleri, belediye hizmet binaları, toplu taşıma, atık yönetimi, park ve bahçeler gibi birçok alanda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını en üst seviyeye çıkarmak zorundadır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda etik bir sorumluluktur." diye konuştu.

Eğitim kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Dr. Özkan Kaan Karadağ, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, faydaları ve risk yönetimi konularında sunum gerçekleştirdi.

Karadağ, katılımcılara iş kazalarının önlenmesi, güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması ve risk yönetimi konusunda interaktif bilgi paylaşımı yaparken, sahada yaşanan deneyimler üzerinden çözüm önerileri aktardı.