Eczacımın Dijital Dünyası Fuarı Antalya'da başladı

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Eczacımın Dijital Dünyası Fuarı, yerli ve yabancı sektör temsilcilerini Antalya'da bir araya getirdi.

Lokman Ecza Deposu tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen fuarda, eczacılığın geleceğini şekillendirecek yenilikler ele alındı, 14 bin ürün sergilendi.

Lokman Group Yönetim Kurulu Üyesi ve Ledbim Üst Yöneticisi (CEO) Taha Öz, AA muhabirine, sektörü yeniliklerle buluşturmak amacıyla fuarı 12 yıldır aralıksız düzenlediklerini söyledi.

Bu yılki fuarda sektördeki dijital dönüşümü ele aldıklarını dile getiren Öz, "Amacımız eczacıların ve bütün paydaşlarımızın bu dijital dünyaya ayak uydurabilmesini sağlamak, bu konuda onlara öncülük yapmak istiyoruz. 100 firma fuarda bizimle. 4 gün boyunca da binin üzerinde paydaşımızın gelmesini bekliyoruz." dedi.

Öz, sektörün ihracat potansiyelinin de olduğunu ve bu açıdan yabancı katılımcıların da bulunduğunu aktardı.

Fuar kapsamında sektöre yönelik paneller ve dijital dünya ile ilgili eğitimlerin de düzenleneceğini belirten Öz, "Bütün eczacılarımızı ve paydaşlarımızı dijital dünyaya hazırlayacak bir fuar olacak. Verimli bir etkinlik gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Fuar, 16 Şubat'a kadar devam edecek.