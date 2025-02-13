Antalyaspor, Adana Demirspor maçına hazır

Kırmızı-beyazlı futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yaptığı antrenmanda ısınma ve dar alanda pas çalışması yaptı. Oyuncular, idmanı taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladı.

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