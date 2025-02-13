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        Antalyaspor, Adana Demirspor maçına hazır

        Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:01 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:01
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        Antalyaspor, Adana Demirspor maçına hazır
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        Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

        Kırmızı-beyazlı futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yaptığı antrenmanda ısınma ve dar alanda pas çalışması yaptı. Oyuncular, idmanı taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladı.

        Akdeniz temsilcisi, son antrenmanın ardından kampa girdi.

        Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor karşılaşmasını Kadir Sağlam yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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