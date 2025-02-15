Baba mirası 80 yıllık ekmek teknesinin kapısını her gün açıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Nusret Tepe, babasından devraldığı geleneksel yöntemle buğday öğütülen değirmeni 50 yıldır işletiyor.

Sarıbelen Mahallesi'nde mesleğini yürüten Tepe, çarkların ahenkle döndüğü, buğday kokan değirmeninde ömrünün yarısından fazlasını geçirdi.

Buğday öğüterek yöre halkına hizmet eden Tepe, iş yerinin kapısını her sabah sevgiyle açıyor. Geleneksel yöntemle çalışan değirmen, gelişen teknoloji ve un sanayisine rağmen buğdayını öğütmek isteyen çiftçilerden ve doğal ürüne rağbet gösteren vatandaşlardan ilgi görüyor.

Gücü, kuvveti yetene kadar babasının emanetinin çarklarını döndürmek isteyen Tepe, ömrünü geçirdiği ata mesleğini severek sürdürüyor.

- "Her sabah besmele ile kapımı açıyorum"

Tepe, AA muhabirine, babasından miras kalan 80 yıllık değirmeni ayakta tuttuğunu söyledi.

Gelişen teknolojiye rağmen hala müşterileri olduğunu vurgulayan Tepe, "Buğday eken çiftçilerimiz hasat sonrası geliyor. Bizim değirmenin öğüttüğü un çok güzel ve kaliteli oluyor. Çevre mahalle ve ilçelerden gelen müşterilerim var. Bu değirmende kepekli ve karabuğday unu yapıyoruz. Çok sağlıklı ve yemesi kolay olduğu için tercih ediliyor. Karabuğday ununu genellikle şeker hastaları talep ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Turistler gelip fotoğraf çekiyor"

Geleneksel yöntemle buğday öğütmenin Kaş'a gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çektiğini belirten Tepe, "Buraya turistler geliyor değirmenin fotoğrafını çekiyor. Burada yapılan çalışma ile buğdayın öğütülme sürecini çok ilginç buluyorlar." dedi.

Babasının değirmeni işlettiği dönemlerde sıklıkla elektriklerin kesilmesi nedeniyle zorlandığını aktaran Tepe, "Artık böyle sorunlar günümüzde yaşanmıyor. İş yerimin kapısını her sabah besmele ile açıyorum. Müşterilerimle burayı, anılarımı yaşatıyorum. Çok sevdiğim mesleğimi yaşımın yettiği yere kadar devam ettirmek istiyorum." diye konuştu.