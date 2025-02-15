Antalya'da eğlence merkezlerinde kayıt dışı çalışanlara yönelik denetim yapıldı
Antalya'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ekiplerince eğlence merkezlerine yönelik denetim yapıldı.
Antalya'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ekiplerince eğlence merkezlerine yönelik denetim yapıldı.
SGK müfettişleri, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Muratpaşa ilçesindeki Kaleiçi'nde yer alan eğlence merkezlerini denetledi.
Ekipler, söz konusu iş yerlerinde kayıt dışı çalışan olup olmadığını kontrol etti, yabancı çalışanların evraklarını inceledi.
Ekiplerin, bu tür denetimlere devam edeceği belirtildi.
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