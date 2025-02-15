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        Antalya'da eğlence merkezlerinde kayıt dışı çalışanlara yönelik denetim yapıldı

        Antalya'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ekiplerince eğlence merkezlerine yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 22:38 Güncelleme: 15.02.2025 - 22:38
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        Antalya'da eğlence merkezlerinde kayıt dışı çalışanlara yönelik denetim yapıldı
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        Antalya'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ekiplerince eğlence merkezlerine yönelik denetim yapıldı.

        SGK müfettişleri, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Muratpaşa ilçesindeki Kaleiçi'nde yer alan eğlence merkezlerini denetledi.

        Ekipler, söz konusu iş yerlerinde kayıt dışı çalışan olup olmadığını kontrol etti, yabancı çalışanların evraklarını inceledi.

        Ekiplerin, bu tür denetimlere devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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