Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosiklet ve park halindeki bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Mehmet Yöntem idaresindeki motosiklet, Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolunda, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.

Bu sırada aynı güzergahtan gelen S.S. yönetimindeki motosiklet ise kaza yapan diğer motosiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücülerinden Yöntem, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan diğer motosiklet sürücüsünün ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.