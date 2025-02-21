ATSO Başkanı Bahar'ın hayatını kaybettiği teknedeki 2 kişi hakim karşısında
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın hayatını kaybettiği teknedeki iki kişinin "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasına başlandı.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın hayatını kaybettiği teknedeki iki kişinin "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasına başlandı.
Kemer 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık M.S.Ç katılırken Y.C.Ç. katılmadı. Bahar'ın eşi Şebnem Bahar, oğlu Ali Tibet ve kızı Ladin Bahar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Duruşmada söz verilen sanık M.S.Ç, maktul Ali Bahar ile yaklaşık 30 yıllık arkadaşlığı olduğunu, maktul ile tutuksuz sanık Y.C.Ç. arasında 4 yıldır ilişki olduğunu söyledi.
Ali Bahar tarafından hazırlanan tekneye Y.C.Ç ile bindiğini ifade eden sanık, bütün gece farklı koylarda kalarak denize girdiklerini, bu süre içinde Ali Bahar ve Y.C.Ç'nin alkol aldığını ifade etti.
Gece saatlerinde teknenin alt katında uyuduğunu, sabah kalktığında Ali Bahar ile denize girdiklerini ifade eden M.S.Ç, "Saat 09.30 civarında gitmemiz gerekiyordu. Ali Bahar, Phaselis Koyu'ndan tekneyi çıkarttı. Kemer'e dönüşe geçtik. Ayışığı Koyu'na vardığımızda Ali Bahar 'Biraz daha vaktimiz var, şurada denize girelim.' dedi. Ancak dalgadan dolayı demir atamadık. Ali ve Y.C.Ç. 15-20 dakika yüzdüler. Denizden çıktıklarında, Ali Bahar'ın 'Sen kullan, ben üzerimi değiştireyim' demesiyle teknenin kontrolünü aldım." ifadelerini kullandı.
- "Ali'yi yerinde göremedim"
Tekneyi liman ağzına kadar getirdiğini ancak marinaya sokması için Ali Bahar'a 'Dümene geç' dediğini aktaran M.S.Ç. şöyle devam etti:
"Ali Bahar tam ayağa kalktığı sırada minder düşmüş. 'Minder düştü, alalım.' dedi. Minder, yaklaşık 15-20 metre ilerideydi. 'Dümene geç, minderi ben alırım' dedim. O da 'Ben arkadayım alırım.' dedi. Ali arka kapıya doğru yöneldi. Minder çok arkada olduğu için mindere doğru ön manevra yaptım. Mindere 2-3 metre kalmıştı ancak rüzgar nedeniyle hareket halindeydi. Ali de tam kapıdaydı, eliyle krom direği tutuyordu. Sağ omzumun üzerinden Ali'ye bakıyordum. Tornistan yapıp önümü kontrol edip arkaya dönmem saniyelikti. Tekrar döndüğümde Ali'yi yerinde göremedim. Y.C.Ç.'ye 'Ali nerede' dedim, feryat etti. 'Şurada kan var' dedi. Hemen makineleri kapattım. Denize atlayıp, Ali'nin yanına gittim. Y.C.Ç. ayaktaydı, bir ara bayıldı. Ali'nin yanına gittiğimde kendindeydi. Kol altından tutarak, yüzüp çekerek tekneye getirdim. Teknenin merdivenine gelince iki elimle kucağıma aldım. Y.C.Ç'den yardım istedim ama edecek durumda değildi."
M.S.Ç. teknenin rüzgarın etkisiyle kayalıklara doğru sürüklendiğini, bu sırada Y.C.Ç'ye 112'yi aramasını söylediğini belirtti.
Gelen giden kimse olmayınca tur teknelerine doğru bağırdığını öne süren sanık, "Y.C.Ç. sürekli bayılıyordu. Tekne kayalıklara yaslandı. Ali'yi kucağıma alarak kayalıklara oturdum. Y.C.Ç. 112'yi aramış ama Sahil Güvenliği aramamış. Kayanın üzerinde otururken palamar botu geldi. Onlar da tekne kaza geçirdi sanıp tekneyi kurtarmaya gelmişler. 'Yaralı var.' dedim. Bunun üzerine Sahil Güvenliğe haber verdiler. Sahil Güvenlik Palama botu geldi. Ali'yi bota alıp 'Geçmiş olsun bir şeyiniz var mı?' diye sordular. 'Kolum acıyor.' dedi. Sonra Ali'yi götürdüler." dedi.
- Tutuksuz sanığa yurt dışına çıkış yasağı
M.S.Ç. ilk ifadesiyle şimdiki ifadesi arasındaki çelişkinin sorulması üzerine Y.C.Ç. ile Ali Bahar arasındaki ilişkinin öğrenilmemesi için o şekilde ifade verdiğini belirtti.
Müşteki avukatlarının sorusu üzerine M.S.Ç, olay sırasında Y.C.Ç. ile Ali Bahar arasındaki mesafenin iki metrenin üzerinde olduğunu belirterek Ali Bahar'ın alkollü olduğunu ancak kendisini de koruyacak kadar iyi durumda olduğunu savundu.
Duruşmada, maktulün eşi ve çocukları, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.
Sanık avukatları, olayın kaza olmadığını, soruşturma dosyasının görevsizlik kararı verilerek "kasten öldürme" suçundan Antalya Ağır Ceza Mahkemelerine gönderilmesini talep etti.
Mahkeme başkanı, görevsizlik talebini reddederek tutuksuz sanıklardan M.S.Ç'nin adli kontrol kararının devamına, duruşmaya katılmayan Y.C.Ç.'ye yurt dışı çıkış yasağı getirilmesine karar verdi.
Mahkeme ayrıca maktulün kanında çıkan lidokain maddesiyle ilgili Adli Tıp Kurumuna yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Kemer ilçesinde 19 Temmuz 2024'te arkadaşıyla açıldığı kendi teknesi hareket halindeyken denize düşen 55 yaşındaki Ali Bahar, pervanenin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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