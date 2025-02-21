ATSO Başkanı Bahar'ın hayatını kaybettiği teknedeki 2 kişi hakim karşısında

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın hayatını kaybettiği teknedeki iki kişinin "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasına başlandı.

Kemer 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık M.S.Ç katılırken Y.C.Ç. katılmadı. Bahar'ın eşi Şebnem Bahar, oğlu Ali Tibet ve kızı Ladin Bahar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık M.S.Ç, maktul Ali Bahar ile yaklaşık 30 yıllık arkadaşlığı olduğunu, maktul ile tutuksuz sanık Y.C.Ç. arasında 4 yıldır ilişki olduğunu söyledi.

Ali Bahar tarafından hazırlanan tekneye Y.C.Ç ile bindiğini ifade eden sanık, bütün gece farklı koylarda kalarak denize girdiklerini, bu süre içinde Ali Bahar ve Y.C.Ç'nin alkol aldığını ifade etti.

Gece saatlerinde teknenin alt katında uyuduğunu, sabah kalktığında Ali Bahar ile denize girdiklerini ifade eden M.S.Ç, "Saat 09.30 civarında gitmemiz gerekiyordu. Ali Bahar, Phaselis Koyu'ndan tekneyi çıkarttı. Kemer'e dönüşe geçtik. Ayışığı Koyu'na vardığımızda Ali Bahar 'Biraz daha vaktimiz var, şurada denize girelim.' dedi. Ancak dalgadan dolayı demir atamadık. Ali ve Y.C.Ç. 15-20 dakika yüzdüler. Denizden çıktıklarında, Ali Bahar'ın 'Sen kullan, ben üzerimi değiştireyim' demesiyle teknenin kontrolünü aldım." ifadelerini kullandı.

- "Ali'yi yerinde göremedim"

Tekneyi liman ağzına kadar getirdiğini ancak marinaya sokması için Ali Bahar'a 'Dümene geç' dediğini aktaran M.S.Ç. şöyle devam etti:

"Ali Bahar tam ayağa kalktığı sırada minder düşmüş. 'Minder düştü, alalım.' dedi. Minder, yaklaşık 15-20 metre ilerideydi. 'Dümene geç, minderi ben alırım' dedim. O da 'Ben arkadayım alırım.' dedi. Ali arka kapıya doğru yöneldi. Minder çok arkada olduğu için mindere doğru ön manevra yaptım. Mindere 2-3 metre kalmıştı ancak rüzgar nedeniyle hareket halindeydi. Ali de tam kapıdaydı, eliyle krom direği tutuyordu. Sağ omzumun üzerinden Ali'ye bakıyordum. Tornistan yapıp önümü kontrol edip arkaya dönmem saniyelikti. Tekrar döndüğümde Ali'yi yerinde göremedim. Y.C.Ç.'ye 'Ali nerede' dedim, feryat etti. 'Şurada kan var' dedi. Hemen makineleri kapattım. Denize atlayıp, Ali'nin yanına gittim. Y.C.Ç. ayaktaydı, bir ara bayıldı. Ali'nin yanına gittiğimde kendindeydi. Kol altından tutarak, yüzüp çekerek tekneye getirdim. Teknenin merdivenine gelince iki elimle kucağıma aldım. Y.C.Ç'den yardım istedim ama edecek durumda değildi."