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        Antalya'da "Güney Kariyer Fuarı" düzenlenecek

        Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, 7 üniversitenin paydaşlığında "Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF)" açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 22:11 Güncelleme: 21.02.2025 - 22:11
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        Antalya'da "Güney Kariyer Fuarı" düzenlenecek
        ABONE OL

        Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, 7 üniversitenin paydaşlığında "Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF)" açılacak.

        Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi'nde 24-25 Şubat'ta düzenlenecek fuarda, öğrencilere ve mezunlara yönelik iş ve staj görüşmeleri, tecrübe paylaşımları, eğitimler ve konferanslar gerçekleştirilecek.

        240 firmanın yanı sıra 8 üniversiteden 50 bine yakın katılımcının ağırlanması planlanan fuarda, 60'tan fazla etkinlik ve eğitim düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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