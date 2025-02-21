Antalya'da "Güney Kariyer Fuarı" düzenlenecek

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, 7 üniversitenin paydaşlığında "Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF)" açılacak.

Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi'nde 24-25 Şubat'ta düzenlenecek fuarda, öğrencilere ve mezunlara yönelik iş ve staj görüşmeleri, tecrübe paylaşımları, eğitimler ve konferanslar gerçekleştirilecek.

240 firmanın yanı sıra 8 üniversiteden 50 bine yakın katılımcının ağırlanması planlanan fuarda, 60'tan fazla etkinlik ve eğitim düzenlenecek.