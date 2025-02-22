Antalya'da köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Öte yandan yola eğimli olan Felen Köprüsü'nden 12 Ocak'ta da otomobil düşmüş ve bir kişi yaşamını yitirmişti. Aynı köprüde, sık sık yaralamalı kazalar da meydana geliyor.

Bölgeden geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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