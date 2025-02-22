Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde köprüden dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 10:56 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
        ABONE OL

        Antalya'nın Kaş ilçesinde köprüden dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Yasin Erdoğan idaresindeki 07 TCC 81 plakalı otomobil, Kasaba-Kaş kara yolu Uğrar Mahallesi'ndeki Felen Köprüsü'nün bariyerlerine çarparak dereye düştü.

        Bölgeden geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, Kaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan yola eğimli olan Felen Köprüsü'nden 12 Ocak'ta da otomobil düşmüş ve bir kişi yaşamını yitirmişti. Aynı köprüde, sık sık yaralamalı kazalar da meydana geliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” fezlekesi!
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” fezlekesi!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        Sapı kırılmış kanlı ütü bulunmuştu! "Öyle bir şey yok! Tokat attım!"
        Sapı kırılmış kanlı ütü bulunmuştu! "Öyle bir şey yok! Tokat attım!"
        Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
        Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        Ela, 11 yaşındaydı... 8 yaşındaki av tüfeğini gördü!
        Ela, 11 yaşındaydı... 8 yaşındaki av tüfeğini gördü!
        Putin: Oreşnik güneş sıcaklığına dayanaklı
        Putin: Oreşnik güneş sıcaklığına dayanaklı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kahve içip uyursanız ne olur?
        Kahve içip uyursanız ne olur?
        En iyi 5 klasik kara film
        En iyi 5 klasik kara film
        "Putin ile Zelenskiy birlikte çalışmalı"
        "Putin ile Zelenskiy birlikte çalışmalı"
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Antalya'da "Ekşi Maya Çalıştayı" düzenlenecek
        Antalya'da "Ekşi Maya Çalıştayı" düzenlenecek
        Kruvaziyer turizmi yıla rekorla başladı
        Kruvaziyer turizmi yıla rekorla başladı
        Antalya'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ya...
        Antalya'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ya...
        Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki tropik hayvanların yuvalarına ısıtıcı yerle...
        Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki tropik hayvanların yuvalarına ısıtıcı yerle...
        Dubai'den inşaat firma sahipleri Antalya'da yatırımcılarla buluştu
        Dubai'den inşaat firma sahipleri Antalya'da yatırımcılarla buluştu
        Antalya'da "Güney Kariyer Fuarı" düzenlenecek
        Antalya'da "Güney Kariyer Fuarı" düzenlenecek