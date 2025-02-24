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        Kumluca'da 26. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında halı saha futbol turnuvası düzenlendi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 26. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında halı saha futbol turnuvası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:29 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:32
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        Kumluca'da 26. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında halı saha futbol turnuvası düzenlendi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 26. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında halı saha futbol turnuvası gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 2 ay süren turnuvada, 26 takım mücadele etti. Final karşılaşmalarının ardından Rota Kilidonia-Kahve Diyarı takımı şampiyon oldu. Turnuvada, Ekonomik Tarım-BŞF Açıkyürek takımı ikinci, Nur Pide takımı da üçüncü sırada yer aldı.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, sporun yalnızca bir yarış değil, aynı zamanda dostluğu, centilmenliği ve kardeşliği pekiştiren büyük bir değer olduğunu söyledi.

        Dereceye giren takım ve sporculara ödülleri, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Avcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, Kumluca Belediye Spor Kulübü Başkanı Mustafa Öztürk ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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