Akseki'de tarım ve kırsal kalkınma destekleri kapsamında toplantı düzenlendi
Antalya'nın Akseki ilçesinde tarım ve kırsal kalkınma desteklerine yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Antalya'nın Akseki ilçesinde tarım ve kırsal kalkınma desteklerine yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Antalya İrtibat Ofisi ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü işbirliğinde, Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ali Metin Duruk Konferans salonunda toplantı gerçekleştirildi.
Tarım ve kırsal kalkınma desteklerine yönelik değerlendirme toplantısında, bölgedeki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, kırsal kalkınmaya yönelik projeler ve devlet destekleri ele alındı.
Çiftçilere sağlanan teşvikler ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı, Avrupa Birliği fonlarıyla sağlanan destekler hakkında bilgi verildi.
Toplantıya, Akseki Kaymakamı Saliha Karataş, AK Parti İlçe Başkanı Halis Gündoğdu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdoğan Erdoğan, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile TKDK Antalya temsilciliğinden ekipler ve muhtarlar, üreticiler katıldı.
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