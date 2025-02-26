Antalya'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

Antalya'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir kişinin iki kişiyi 475 bin lira dolandırması ve evlerinin bir emlakçı aracılığıyla satımı için baskı yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda mağdurlardan evin bedeli olan 2 milyon 500 bin lirayı elden almaya gelen şüpheli S.K. suçüstü yakalandı.

Şüphelinin cep telefonu ve sim kartına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.