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        Antalya'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

        Antalya'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 18:19 Güncelleme: 26.02.2025 - 18:21
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        Antalya'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı
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        Antalya'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir kişinin iki kişiyi 475 bin lira dolandırması ve evlerinin bir emlakçı aracılığıyla satımı için baskı yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda mağdurlardan evin bedeli olan 2 milyon 500 bin lirayı elden almaya gelen şüpheli S.K. suçüstü yakalandı.

        Şüphelinin cep telefonu ve sim kartına el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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