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        Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile 2 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 18:54 Güncelleme: 26.02.2025 - 18:54
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        Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile 2 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çalıştı.

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda dün Beşiktaş ile oynanan maçın ilk 11'inde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Antalyaspor, yarınki antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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