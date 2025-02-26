Antalya'da ev arkadaşını bıçakla öldüren sanık hakim karşısında

Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Süleyman Ege Sevil (28), müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Sevil, ailesiyle problemleri olan maktulün bir süredir evlerinde kaldığını söyledi.

Olay günü Zeytinköy bölgesine gittiklerini ve maktulün burada uyuşturucu madde aldığını öne süren sanık, şöyle konuştu:

"Maktul Tolga Taşkınel'in uyuşturucu bağımlısı olduğunu biliyordum. Hatta evde kullanmaması gerektiğini söyledim. Akşam evdeki odamda uyurken, Tolga'nın odama girdiğini fark ettim. Cüzdanımdan para aldı. Sonra tartışmaya başladık. Aldığı 4 bin liramı geri aldım. Sonra tam arkamı dönüp gidecekken arkamdan saldırdı. Beni boyun kilidine aldı. Sonra kurtulmak için salonda duran bıçağı aldım ve salladım. Yaralandığını görünce diğer ev arkadaşım Hüseyin Emre Ç. kaçtı. Polis ve ambulansı çağırdım. Yarasına tampon yaptım. Fakat ölüm gerçekleşmişti. Çok pişmanım, Tolga'yı öldürmek istememiştim."

- "Süleyman salonda bulunan bıçağı alıp Tolga'yı yaraladı"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hüseyin Emre Ç. olaydan bir gün önce sanığın kendisine maktul ile B.K. isimli kız yüzünden tartıştıklarını söylediğini iddia etti.

Ertesi gün saat 23.00 sıralarında sanıkla Zeytinköy'e giderek uyuşturucu madde aldıklarını, sanığın maktul için de uyuşturucu aldığını öne süren Hüseyin Emre Ç. şöyle devam etti:

"Maddeyi kullanır kullanmaz uyudum. Arbede sesine uyandım. Sanık Süleyman ile maktul Tolga kavga ediyordu. Tolga, Süleyman'ı boyun kilidine almıştı. Onları ayırdıktan sonra arkamı dönüp giderken Süleyman salonda bulunan bıçağı alıp Tolga'yı yaraladı. Tolga başlangıçta koridorun ortasına düştü. Sonra Süleyman, Tolga'ya tampon yapmak için koltuğa aldı. O an şoke olunca evden kaçtım. Polisler beni aradığında karakola gidip ifade verdim."