Antalya'da ev arkadaşını bıçakla öldüren sanık hakim karşısında
Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.
Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Süleyman Ege Sevil (28), müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan sanık Sevil, ailesiyle problemleri olan maktulün bir süredir evlerinde kaldığını söyledi.
Olay günü Zeytinköy bölgesine gittiklerini ve maktulün burada uyuşturucu madde aldığını öne süren sanık, şöyle konuştu:
"Maktul Tolga Taşkınel'in uyuşturucu bağımlısı olduğunu biliyordum. Hatta evde kullanmaması gerektiğini söyledim. Akşam evdeki odamda uyurken, Tolga'nın odama girdiğini fark ettim. Cüzdanımdan para aldı. Sonra tartışmaya başladık. Aldığı 4 bin liramı geri aldım. Sonra tam arkamı dönüp gidecekken arkamdan saldırdı. Beni boyun kilidine aldı. Sonra kurtulmak için salonda duran bıçağı aldım ve salladım. Yaralandığını görünce diğer ev arkadaşım Hüseyin Emre Ç. kaçtı. Polis ve ambulansı çağırdım. Yarasına tampon yaptım. Fakat ölüm gerçekleşmişti. Çok pişmanım, Tolga'yı öldürmek istememiştim."
- "Süleyman salonda bulunan bıçağı alıp Tolga'yı yaraladı"
Duruşmada tanık olarak dinlenen Hüseyin Emre Ç. olaydan bir gün önce sanığın kendisine maktul ile B.K. isimli kız yüzünden tartıştıklarını söylediğini iddia etti.
Ertesi gün saat 23.00 sıralarında sanıkla Zeytinköy'e giderek uyuşturucu madde aldıklarını, sanığın maktul için de uyuşturucu aldığını öne süren Hüseyin Emre Ç. şöyle devam etti:
"Maddeyi kullanır kullanmaz uyudum. Arbede sesine uyandım. Sanık Süleyman ile maktul Tolga kavga ediyordu. Tolga, Süleyman'ı boyun kilidine almıştı. Onları ayırdıktan sonra arkamı dönüp giderken Süleyman salonda bulunan bıçağı alıp Tolga'yı yaraladı. Tolga başlangıçta koridorun ortasına düştü. Sonra Süleyman, Tolga'ya tampon yapmak için koltuğa aldı. O an şoke olunca evden kaçtım. Polisler beni aradığında karakola gidip ifade verdim."
Sanık Sevil, mahkeme heyetinin B.K. isimli kızın kimliğiyle ilgili sorusu üzerine, maktulün sosyal medyadan tanıştığı kızları uyuşturucuya alıştırdığını iddia etti.
B.K'nin de maktule uyuşturucu madde temin ettiğini öne süren sanık, "Tolga'ya, 'Kızları maddeye alıştırma.' B.K'ye de 'Kendine niye bunu yapıyorsun. Uyuşturucuya alıştırma kendini.' dedim. Tolga ile o yüzden tartışmıştık." diye konuştu.
- "Oğlumu öldürenlerden şikayetçiyim"
Maktul Tolga Taşkınel'in annesi A.Y. ise oğlunun uyuşturucu madde kullanmadığını savundu.
Oğlunun denetim altında olduğunu ve AMATEM'de uyuşturucu tedavisi gördüğünü ifade eden anne, "Orada kan tahlilleri de yapılıyor. Olaydan 3 gün önce benim yanıma Bodrum'a geldi. Madde kullanmadığını biliyorum. Çünkü kullandığında yüzünün rengi değişiyordu. Oğlumu öldürenlerden şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
Antalya'nın Kepez ilçesi 4312 Sokak'taki apartman dairesinde 29 Eylül 2024'te ev arkadaşları Tolga Taşkınel ve Süleyman Ege Sevil arasında tartışma çıkmış, Sevil, Taşkınel'i bıçaklamış, evde bulunan Hüseyin Emre Ç. ise kaçmıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taşkınel'in yaşamını yitirdiği belirlenmiş, gözaltına alınan Süleyman Ege Sevil tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.