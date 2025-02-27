Antalya'da deponun kundaklanmaya çalışılması güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerası kaydında, yürüyerek gelen şüphelinin kartonu çakmakla yakarak plastik kasaların üzerine koyması, kısa süre sonra geri gelerek kontrol etmesi ve alevleri görünce bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Polis ekipleri, kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, yangının bir kişi tarafından çıkarıldığını tespit etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde toptancı halindeki meyve sebze deposunun, bir kişi tarafından kundaklanmaya çalışılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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