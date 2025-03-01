Alanya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Çıplaklı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Mehmet Yüksel'in (60) salonda hareketsiz yattığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yüksel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Alanya Belediyesi Morguna gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.