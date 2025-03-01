DETOUR Projesi ile Likya Yolu'nda seçilecek 10 projeye 25 bin avro hibe sağlanacak

Türkiye, İtalya, Yunanistan ve Bulgaristan'ın ortaklığında gerçekleştirilen "Akdeniz Rotaları Boyunca Dayanıklı Turizm Ekosistemlerinin Geliştirilmesi (DETOUR)" Projesi kapsamında Likya Yolu'nda seçilecek 10 yenilikçi projeye toplam 25 bin avro hibe sağlanacak.

Avrupa Birliği COSME Programı tarafından finanse edilen DETOUR Projesi çerçevesinde, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasının (KUTSO) desteğiyle "KOBİ Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, KUTSO salonundaki toplantıda projenin sürdürülebilir turizme önemli katkı sağlayacağını belirterek, KOBİ'ler ile işbirliği içinde çalışmayı ve bu süreci birlikte yönetmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Projeyle hem yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hem de sürdürülebilir turizm uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirten Zoroğlu, "Proje sonunda Likya Yolu üzerinde seçilecek 10 yenilikçi projeye toplam 25 bin avro hibe sağlanacak. Bu destekler, bölgedeki KOBİ'lerin dijitalleşmesi, çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarının benimsenmesi ve yenilikçi iş modelleri geliştirmesi için önemli fırsatlar sunacak." dedi.

Zoroğlu, projenin Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Yunanistan ve Bulgaristan'da da uygulandığını dile getirerek, Kültür Rotaları Derneği ortaklığında yürüttükleri projenin Likya Yolu güzergahında faaliyet gösteren KOBİ'lere önemli katkılar sunacağını ifade etti.