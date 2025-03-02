Finike Kaymakamı Çelik, şehit Korkmaz'ın ailesiyle iftar yaptı
Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Suriye'nin İdlib kentinde 28 Şubat 2020'de Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın ailesi ile iftarda bir araya geldi.
Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Suriye'nin İdlib kentinde 28 Şubat 2020'de Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın ailesi ile iftarda bir araya geldi.
Kaymakam Çelik, eşi Sabah Çelik ile şehit babası Salih Korkmaz ile şehit annesi Fatma Korkmaz'ı ziyaret etti.
Aileyle birlikte oruçlarını açan Çelik, "Şehidimizin şahsında, bu toprakları bize vatan kılan bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla şehitlerimizin emaneti ailelerimizin yanındayız." dedi.
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