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        Finike Kaymakamı Çelik, şehit Korkmaz'ın ailesiyle iftar yaptı

        Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Suriye'nin İdlib kentinde 28 Şubat 2020'de Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın ailesi ile iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 09:23 Güncelleme: 02.03.2025 - 09:26
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        Finike Kaymakamı Çelik, şehit Korkmaz'ın ailesiyle iftar yaptı
        ABONE OL

        Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Suriye'nin İdlib kentinde 28 Şubat 2020'de Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın ailesi ile iftarda bir araya geldi.

        Kaymakam Çelik, eşi Sabah Çelik ile şehit babası Salih Korkmaz ile şehit annesi Fatma Korkmaz'ı ziyaret etti.

        Aileyle birlikte oruçlarını açan Çelik, "Şehidimizin şahsında, bu toprakları bize vatan kılan bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla şehitlerimizin emaneti ailelerimizin yanındayız." dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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