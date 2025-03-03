Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürdü

Antalya'da polis ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 18 bin 4 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mevcut trafik düzeni ve güvenliğinin devamının sağlanması, denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirerek sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

Helikopter ve drone destekli denetimlerde, 54 bin 105 araç ve sürücüsü denetlendi.

Denetimlerde, sürücü belgesi olmayan ve kurallara uymayan toplam 18 bin 4 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.