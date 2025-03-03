Antalya'da motosiklet denetimi yapıldı

Çalışmada, aranan bir kişi yakalandı, 5 çalıntı motosiklete el konuldu, 2 motosiklet trafikten men edildi ve 103 araca idari para cezası uygulandı.

Toplam 86 ekip, 159 personelin katılımıyla 37 noktada yapılan uygulamalarda, 802 motosiklet ve 241 araç kontrol edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, motosiklet hırsızlıkları ve motosikletlerin karıştığı suçların azaltılması, şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

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