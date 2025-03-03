İbradı'da kurulan "Bal Arısı Petek Evi" açılışa hazırlanıyor

Antalya'nın İbradı ilçesinde arı ve bal üreticilerini desteklemek amacıyla kurulan "Bal Arısı Petek Evi", bölge ekonomisine katkı sunacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yerelden kalkınma vizyonu kapsamında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çalışmalarına başlanan "Bal Arısı Petek Evi" açılış için gün sayılıyor.

Ürünlü Mahallesi'nde arı ve bal üreticilerini desteklemek için atıl durumda bulunan Ürünlü İlkokul binası restore edilerek dönüştürülen Petek Evi'nin bölgedeki arıcılığa değer katması hedefleniyor.

Petek Evi'nde arıcılık faaliyetlerinde bulunan üreticilerin bilinçlendirilmesi için eğitim salonu bulunacak.

Arı ürünleri, arı bakımı, arı besleme, biyolojik çeşitliliğin korunması ve bitkisel üretime olan katkılarının konuşulacağı eğitimler, kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak, ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilir çevre gibi konularda halkın bilinçlenmesine katkı sunacak.

Sergi salonunda ise arıcılığın gelişimini anlatan, çeşitli yörelere ait arıcılık malzemeleri, geleneksel ve modern arıcılık teknikleri ile arıların anatomik yapıları sergilenecek.

Petek Evi'nin içinde bölge halkının hasat ettiği balları ekonomik kayba uğratmadan süzme işlemini gerçekleştirebileceği elektronik ve manuel bal süzme makinaları bulunacak. Paketleme ve etiketleme işlemlerinin yapılacağı üniteler üreticilerin hizmetinde hazır halde olacak.

Turistik ziyaretlerin yoğun olduğu bölgede yöre halkının süzüp paketledikleri balları satabilecekleri ve farklı yöresel ürünleri tanıtabileceği satış ünitelerinin de bölge halkına kazandırılması amaçlanıyor.