Antalya'da baldızını ve motokuryeyi öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet hapis cezası

Antalya'da baldızı ile motokuryeyi öldürdüğü için yargılanan sanık, biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Zeynel B. ile tutuksuz eşi sanık İ.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanık M.Ç.K. ile müşteki yakınları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Zeynel B, önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrar ederek, motokurye Ali Diken'i öldürdüğünü, ancak baldızı Zeynep Ece Aksay'ı öldürmediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Zeynel B'yi baldızını "kasten öldürme" suçundan müebbet, motokuryeyi "tasarlayarak kasten öldürme"den ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa ayrıca A.D'ye yönelik "yağma" suçundan da 14 yıl hapis cezası verildi.

Heyet, tutuksuz sanıklar İ.B. ve M.Ç.K'nin beraatine hükmetti.

- "Kararı istinaf edeceğiz"

Önce Çocuk ve Kadınlar Derneği adına müşteki avukatlığını üstlenen Mine Tanrıverdi, gazetecilere, sanık Zeynel B'ye baldızını öldürdüğü için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini beklediklerini söyledi.

Sanığın eşi İ.B'nin her iki cinayet için "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan yargılandığını hatırlatan Tanrıverdi, verilen beraat kararına katılmadıklarını ifade etti.

Tanrıverdi, dernek olarak iki karara ilişkin istinafa gideceklerini kaydetti.

- Olay

Motokurye Ali Diken'den haber alamayan yakınları, 20 Aralık 2023'te polise kayıp ihbarında bulunmuş, katıldığı bir televizyon programından sonra kaçma girişiminde bulunan Zeynel B. (33) gözaltına almıştı.

Şüpheli, motokuryeyi öldürdüğünü ve cesedi gömdüğünü itiraf etmiş, gösterdiği yerde yapılan kazılarda Ali Diken ile şüphelinin baldızı Zeynep Ece Aksay'ın (26) cesetleri bulunmuştu.