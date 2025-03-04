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        Antalya'da yangın çıkan evde bir kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde evde çıkan yangında ayakları yanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 14:18 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:26
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        Antalya'da yangın çıkan evde bir kişi yaralandı
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        Antalya’nın Serik ilçesinde evde çıkan yangında ayakları yanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Çandır Mahallesi'nde Ali İhsan Nacak'a ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi kaplayan yangın sırasında evde bulunan Melisa Nacak (23), babası Ali İhsan Nacak tarafından alevlerin arasından çıkartıldı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ayaklarında yanık oluşan Melisa Nacak, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Ev sahibi Ali İhsan Nacak, yangın başladığında kızının evde yattığını söyledi.

        Alevlerin arasından içeri girerek kızını son anda kurtardığını belirten Nacak, "Ayakları yandı ve şu an durumu iyi, hastaneye tedaviye götürdüler. Yangın çıktığında da dinamoyu çalıştırıp ilk müdahaleyi yaparak yangını söndürmeye çalıştık." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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