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        Antalya'nın fethinin 818. yılı anısına sempozyum ve sergi düzenlendi

        Antalya'nın fethinin 818. yılı anısına Akdeniz Üniversitesi'nde fetih sempozyumu ve sergi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:47 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:24
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        Antalya'nın fethinin 818. yılı anısına sempozyum ve sergi düzenlendi
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        Antalya'nın fethinin 818. yılı anısına Akdeniz Üniversitesi’nde fetih sempozyumu ve sergi düzenlendi.

        Kentin, 5 Mart 1207'de Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethedilmesinin yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kutlamalar kapsamında Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle Edebiyat Fakültesi Salonu'nda "Antalya Fetih Sempozyumu: Antalya'da Tarih, Kültür, Dil ve Edebiyat" sempozyumu gerçekleştirildi.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, sempozyumun açılış konuşmasında, Akdeniz’in tarih boyunca stratejik bir merkez olduğunu vurgulayarak, bölgenin yalnızca ticaret açısından değil, siyasi ve askeri açıdan da büyük önem taşıdığını belirtti.

        Akdeniz’in, geçmiş dönemlerden beri büyük medeniyetlerin mücadele sahası olduğuna dikkati çeken Şahin, "Eğer denizlere hakim olmazsanız, dünyaya da hakim olamazsınız, kendi topraklarınıza da sahip çıkamazsanız. Akdeniz, sadece ekonomik açıdan değil, stratejik hakimiyet açısından da bizim için çok kıymetli." dedi.

        Türk milletinin Akdeniz’deki hakimiyeti sayesinde Anadolu’da kalıcı olduğunu hatırlatan Şahin, "Ecdadımızın büyük emekleri sayesinde bu cennet coğrafya bize vatan oldu, 800 yılı aşkın süredir bu topraklarda kalıcı olarak varız ve inşallah birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece bir 800 yıl daha burada var olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Antalya’nın fethinin yalnızca bir askeri başarı olmadığını, aynı zamanda bir kültür, bilim ve adalet anlayışının bu topraklara yerleşmesi anlamına geldiğini belirterek, "Antalya’nın fethi, askeri bir zaferin ötesinde bir medeniyet inşasının başlangıcıydı." ifadesini kullandı.

        Fetih kavramının yalnızca toprak kazanmakla sınırlı olmadığını, asıl fethin zihinlerde ve gönüllerde başladığını ve geleceği inşa etmek olduğunu anlatan Özkan, sempozyumun sadece geçmişi konuşmak için değil, geçmişten ilham alarak geleceği şekillendirmek için bir fırsat sunduğunu kaydetti.

        Prof. Dr. Haşim Şahin, konuşmaların ardından tarih, kültür, dil ve edebiyat üzerine sunum yaptı.

        Kutlamalar kapsamında, Fetih Kitabeleri Sergisi'nin açılışı da gerçekleştirildi.

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