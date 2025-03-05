Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Tekirova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
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