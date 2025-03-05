Antalya'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Antalya'da bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 58 bin 648 şişe kaçak içki, 289 paket kaçak sigara, 4 kaçak cep telefonu ile dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.