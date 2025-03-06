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        Finike'de kıyı erozyonunu önlemek için başlatılan çalışma sürüyor

        Antalya'nın Finike ilçesinde kıyı erozyonunu önlemek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 08:59 Güncelleme: 06.03.2025 - 08:59
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        Finike'de kıyı erozyonunu önlemek için başlatılan çalışma sürüyor
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        Antalya'nın Finike ilçesinde kıyı erozyonunu önlemek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Kaymakam Musa Kazım Çelik, Finike-Kumluca D-400 kara yolu ve Hasyurt Piknik alanında deniz dalgalarından etkilenen kısımlarda yürütülen çalışmaları inceledi.

        Tadilat kapsamında kapalı bulunan D-400 kara yolunun deniz tarafındaki 2 kilometrelik yolun cumartesi trafiğe açılacağını belirten Çelik, projenin ilçeye kazandırılmasına katkı sunanlara teşekkür etti.

        Çelik'e incelemelerde, kontrol mühendisi Kürşad Çarıkçı, yüklenici firma sorumlusu Hüseyin Özcoşkun ve şantiye şefi Öner Aşma da eşlik etti.

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