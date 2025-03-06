Finike'de kıyı erozyonunu önlemek için başlatılan çalışma sürüyor

Çelik'e incelemelerde, kontrol mühendisi Kürşad Çarıkçı, yüklenici firma sorumlusu Hüseyin Özcoşkun ve şantiye şefi Öner Aşma da eşlik etti.

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