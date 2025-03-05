Antalya'da orman yangını kontrol altında (2)

2SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangınına Kemer Orman İşletme Şefliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Kemer Belediyesi ve Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekipleri ile mahalleli müdahale etti. Kemer Jandarma Komutanlığı ekipleri, D400 kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Kaymakam Ahmet Solmaz, Kaymakam Refiki Uğur Almalı ile Kemer Belediyesi Başkan yardımcıları Emin Gül ile Mehmet Baytekin de bölgeye gelerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Kaymakam Ahmet Solmaz, "Saat 13.15 sularında aldığımız ihbar doğrultusunda, Kemer ilçemizin Tekirova Mahallesi’nde başlayan yangında şu anda yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz. Yangının başlama saatiyle birlikte öncelikle yerel ekiplerimiz ve Antalya'dan gelen tüm takviye ekiplerimizle beraber şu anda yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Tabii yangının henüz çıkma nedeni tam net olmasa da ekiplerimiz bu konuyu da araştırmaya başladı" dedi.