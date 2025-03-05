Antalya'da düzenlenen 2. Uluslararası Türkiye Tekstil Bienali devam ediyor

Gazipaşa Kaymakamlığının ev sahipliğinde 22 Şubat'ta başlayan ve "dalga kumaş" temasıyla Nihat Özdal’ın küratörlüğünde 18 ülkeden 50 sanatçının katılımıyla süren bienal, Antiochia ad Cragum, Selinus, Lamos ve Syedra Antik Kentleri ile Yalan Dünya Mağarası, Kızıl Kule, Alanya Tersanesi'nde gerçekleştiriliyor.

Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde düzenlenen 2. Uluslararası Türkiye Tekstil Bienali, tarihi ve doğal mekanlarda sanatseverleri ağırlıyor.

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