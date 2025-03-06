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        Kumluca'da fırınlar denetlendi

        Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelindeki fırınlarda denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:22 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:23
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        Kumluca'da fırınlar denetlendi
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        Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelindeki fırınlarda denetim yaptı.

        Ramazanda gıda üretim ve tüketiminin daha fazla olması nedeniyle fırınlarda eş zamanlı denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, eksikliği bulunan fırınlara uyarıda bulunarak, tutanak tuttu.

        Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmesini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, hijyen kuralları, ekmek ve pide gramajı ile iş yeri ruhsatları kontrol edildi.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, halk sağlığının öncelikleri arasında olduğunu belirterek, ramazan boyunca denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını söyledi.

        Amaçlarının ceza uygulamak olmadığını ifade eden Avcıoğlu, "Halkımız güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilsin diye bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. Amacımız işletmelerimizi cezalandırmak değil. Ancak uyulması gereken kurallara da işletmelerimizin uyması gerekiyor. Ben bu konuda özen gösteren tüm işletmelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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